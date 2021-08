Hiina lisab kooliprogrammi Xi Jinping mõtteloo õpetuse

«Algkoolid keskenduvad sellele, et kasvatada armastust riigi, Hiina Kommunistliku Partei ja sotsialismi vastu. Põhikoolis on fookus kogemuste omandamise ja teadmiste õpetamise kombinatsioonil, et aidata õpilastel kujundada esmaseid poliitilisi hinnanguid ja arvamusi,» kirjeldas Hiina riiklik väljaanne Global Times õppekava uuendust. «Kõrgkoolis on rõhk enam teoreetilise mõtlemise ülesehitamisel.»