USA justiitsministeerium kaebas Texase abordiseaduse pärast kohtusse

Seadus, mille Texase vabariiklasest kuberner Greg Abbott mais allkirjastas, keelab abordi pärast seda, kui on võimalik kuulda loote südamelööke, ehk tavaliselt kuuendal rasedusnädalal, mil paljud naised ei teagi veel, et ootavad last.

Kliinik Texases, millel seisab silt: Abort on legaalne, meie kliinik on avatud. FOTO: LM Otero

Samalaadsed seadused on vastu võtnud rohkem kui kümnes vabariiklaste juhitavas konservatiivses osariigis, aga kõigil juhtudel on kohtud nende jõustumise peatanud. Aluseks on 1973. aasta ülemkohtu otsus, mis kinnitab naise õigust aborti teha. Selle alusel on abort lubatud 22.-24. rasedusnädalani.