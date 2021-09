AK ⟩ Valgevene vari Vene valimistel: Kreml ei taha üle pingutada

«Küsimus on selles, millise kvaliteediga võitu Kreml Ühtsele Venemaale tahab, kas räpast või enam-vähem viisakat,» rääkis Gaaze. «Kreml soovib vältida liialdust Valgevene moodi, et mitte anda põhjust protestideks.»

Poliitiliste kampaaniate tuntud korraldaja Dmitri Fetissovi hinnangul on reaalne, et ÜV saab 40 protsenti või veidi rohkem häältest. Tema väitel ei tahagi Kreml ÜV-le suuremat toetust saada. «Kui Ühtse Venemaa tulemus on kõvasti suurem, siis märkimisväärne osa elanikest lihtsalt ei tunnista sellist valimistulemust. 40 protsenti tundub nagu mingi kompromiss,» lausus Fetissov.