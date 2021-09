Taliban asendas naisteministeeriumi nende õigusi piiravaga

Samm on järjekordne tõend Talibani kavatsusest naised ühiskonnaelust välja tõrjuda, ehkki islamiliikumine on lubanud leebemaid šariaadiseadusi kui nende eelmise võimu ajal 1990. aastatel.

Pealinnas Kabulis riputati täna senisele naisteministeeriumile uus silt, mis teatab, et tegemist on palvetamise, suunamise ning vooruste edendamise ja pahede ennetamise ministeeriumiga.

Kõrgharidusministeerium on varem kinnitanud, et tüdrukud saavad poistega võrdse võimaluse haridusele, kuid segaklassidega on nüüdsest lõpp.

«Kas see on nüüd etapp, kus tüdrukud ära unustatakse?» päris Suraj nõutult. «Ma tean, et nad ei usu selgituste andmisse, aga selgitused on väga tähtsad.»