ÜRO juht ärgitas USA-d ja Hiinat dialoogile

«Ma kardan, et meie maailm libiseb kahe erineva majandus-, kaubandus-, rahandus- ja tehnoloogiareeglite komplekti poole, kahe erineva lähenemise poole tehisintellekti arendamisel, ja lõpuks kahe erineva sõjalise ja geopoliitilise strateegia poole,» ütles ta ÜRO iga-aastase Peaassamblee algul.

«See on kindel tee probleemideni. See oleks kaugelt ettenägematum kui külm sõda. Usalduse taastamiseks ja lootuse sisendamiseks on meil vaja koostööd,» lausus ta.