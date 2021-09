Alternatiiv-Nobel anti kogukondade võimestajatele

"Üha süveneva kliimakriisi, valitsus- ja korporatiivsete huvide kasvu ja isegi terroriohu olukorras tõestavad 2021. aasta laureaadid, et solidaarsus on meie kõigi parema tuleviku võit," ütles preemiat välja andev Rootsi Õige Eluviisi fond.

Tänavu tunnustatute hulgas on soo- ja rahuaktivist Marthe Wandou, kes on võidelnud alates 1990. aastatest Kameruni Tšaadi järve piirkonnas tüdrukutevastase seksuaalvägivalla vastu ja aidanud hoolitseda ohvrite eest.

Teine laureaat on Vene keskkonnaaktivist Vladimir Slivjak, kes on juhtinud rohujuuretasandi vastuseisu söe- ja tuumatööstusele. Ta on üks Venemaa juhtiva keskkonnaorganisatsiooni Ecodefense asutajaist.