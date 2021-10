Kaitseminister: Taiwani suhted Hiinaga on aastakümnete süngeimas seisus

Chiu hoiatas, et isegi väike hooletus või valearvestus võib viia kriisini Taiwani väinas. Peking on täiemahuliseks rünnakuks tema sõnul valmis 2025. aastaks.

«Ta on selleks suuteline ka praegu, kuid ta on arvestanud kui palju see maksma läheb ja mis tulemust saavutada tahetakse. Pärast 2025. aastat on kulud ja kahjud miinimumi viidud,» ütles Chiu, üksikasju avamata.