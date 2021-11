EL ja NATO lubasid Leedus koostööd hübriidohtude vastu

«Sellistele sündmustele reageerimiseks on oluline, et Euroopa Liit ja NATO töötaksid käsikäes,» ütles von der Leyen ühisel pressikonverentsil Stoltenbergi ja Leedu liidritega.

Leedu president Gitanas Nausėda ütles sündmustele Valgevene piiril viidates, et «kui julgeolekuolukord läheb veelgi hullemaks, ei välista me konsultatsioone NATO artikli 4 alusel».

NATO asutamislepingu kohaselt võib iga liige kutsuda kokku NATO nõupidamise, kui tunneb, et tema julgeolek või iseseisvus on ohus.

Poola on samuti hoiatanud, et võib seda artiklit kasutada.

Stoltenbergi sõnul on tankide, suurtükiväe, droonide ja tuhandete lahinguvalmis sõdurite «ebatavaline» kogunemine «mitmel põhjusel väga murettekitav» ka selle tõttu, et «on provotseerimata ja seletamatu».

«Sõnum Venemaale on, et nad peaksid deeskaleerima, vähendama pingeid ja olema läbipaistvad,» ütles ta, lisades, et «kui nad otsustavad jõudu kasutada, on sellel loomulikult tagajärjed».