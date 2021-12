Myanmari huntat ja Talibani pahandab nende saadikute ÜROst tõrjumine

See tähendab, et ÜROs esindavad Myanmari ja Afganistani saadikud, kelle nimetasid ametisse kummagi nüüdseks kukutatud valitsused.

Saadik pälvis tähelepanu vahetult pärast riigipööret, kui ta näitas ÜROs «Näljamängude» filmisarjast pärit kolmesõrmelist tervitust, mille on üle võtnud Myanmari demokraatiameelsed meeleavaldajad.

USA prokurörid ütlesid augustis, et on esitanud süüdistused kahele Myanmari kodanikule, keda kahtlustatakse plaanis saadikut rünnata. Hunta on seotust rünnakuplaaniga eitanud ja valinud enda saadikukandidaadiks endise sõduri Aung Thureini.