Lukašenka andis käsu «laod» migrantidest puhastada

«Saime informatsiooni, et Lukašenka andis käsu «laod ja Minsk» illegaalsetest migrantidest tühjaks teha. See on selge signaal, et lähitulevikus üritatakse illegaalseid migrante Leetu, Poola või naaberriiki Lätti suruda,» lausus Bilotaitė täna pressikonverentsil.