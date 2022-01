Põhja-Korea liider ei maininud aastalõpukõnes kordagi USA-d

Poliitiliste ja diplomaatiliste seisukohavõttude asemel, mille tõttu Kimi uusaastakõnesid on viimastel aastatel tähelepanelikult jälgitud, keskendus Põhja-Korea liider Tööpartei keskkomitee penaaristungi kõnes toiduga kindlustatusele ja arengule.

Põhja-Korea on kehtestanud range blokaadi kaitseks koroonapandeemia eest, kuid see on andnud tõsise hoobi majandusele.