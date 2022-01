Kreml: Vene-USA kõnelused Genfis olid positiivsed

USA ja Venemaa kõnelused Genfis olid positiivseks alguseks jätkuvale dialoogile Ukrainaga seotud pingete üle, märkis täna Kreml. «See väärib positiivset hinnangut,» ütles pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele. «Aga see ei ole protsess protsessi pärast ja see ei ole miski, millega rahul olla, sest tähtis on tulemus. Ja tulemuse kohta ei ole veel midagi öelda.»