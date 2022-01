AK INTERVJUU ⟩ «Nõukogude Liit lagunes, aga nõukogude inimene elab kahjuks edasi»

Hanevitš: Neid repressioone viisid ju ellu Nõukogude võimu enda esindajad: partei funktsionäärid ja repressiivasutuste töötajad. Need olid meie inimesed. Praegu on elus nende lapselapsed, nende järeltulijad, kes suhtuvad sellesse Nõukogude minevikku hoopis teisiti kui need, kes olid represseeritud. Nende meelest on solvav kuulda, lugeda informatsiooni repressioonidest, mida viisid ellu nende vanaisad. Aga on ka miljoneid represseeritute järeltulijaid, kes arvavad teistmoodi. Mina arvan ka, et repressioone korraldanud Nõukogude võim oli terroristlik, aga selle tõestamiseks on vaja pidevalt esitada konkreetseid fakte. Nagu me tegime projektiga «Repressioonide kroonika Tomskis», kus me esitasime päev päeva kaupa andmed, kes konkreetselt maha lasti ja mille eest. Mõtlev lugeja saab siis ise aru.