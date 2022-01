USA: Venemaa astub samme libarünnaku korraldamiseks invasiooni ettekäändena

«Meil on teave, mis osutab, et Venemaa on paigutanud positsioonidele rühma agente, kes peavad läbi viima võltsrünnaku Ida-Ukrainas,» ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik.

«Agendid on saanud väljaõppe sõjapidamiseks linnas ja lõhkeainete kasutamiseks, et saboteerida Venemaa enda huve esindavaid vägesid.»

Ametniku sõnul on Venemaa samaaegselt alustanud desinformatsiooni kampaaniat sotsiaalmeedias, muu hulgas läbi postituste, kus süüdistatakse Ukrainat inimõiguste rikkumises ja Läänt pingete provotseerimises.

«Meie informatsioon osutab ka, et Vene mõjuagendid on hakanud fabritseerima riigi- ja sotsiaalmeedias Ukraina provokatsioone, et õigustada Venemaa sekkumist ja Ukraina ühiskonda lõhestada,» ütles ametnik.

Päev varem ütles USA riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan, et Venemaa, olles viinud Ukraina piirile mitukümmend tuhat sõdurit, valmistab nüüd ette varianti fabritseerida invasiooniks ettekääne.

Sullivan märkis, et Venemaa kasutas sarnast taktikat aastal 2014, kui annekteeriti Krimm ja toetati ülestõusu Ida-Ukrainas.

«Me nägime seda tegevuskava aastal 2014. Nad valmistavad seda tegevuskava uuesti ette,» ütles ta.

Zelenskõi tegi ettepaneku kolmepoolseks kohtumiseks Putini, Bideniga

Ukraina on teinud ettepaneku alustada kolmepoolseid kõnelusi USA presidendi Joe Bideni ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ajal, mil kardetakse Venemaa sissetungi Ukrainasse, ütles reedel Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi abi.

«President Zelenskõi tegi president Bidenile ettepaneku - ja me arvame, et see on teostatav - organiseerida kolmepoolne kohtumine, võib-olla videosilla vahendusel, president Bideni, president Zelenskõi ja president Putini vahel,» ütles Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak Washingtonis mõttekojas Atlantic Council.

«Me ootame veel sellele vastust, ma arvan, Venemaa poolt. Kuid meie USA partnerid suhtuvad meie ettepanekusse teatava huviga,» ütles ta.

Zelenskõi kutsus teisipäeval korraldama ka tippkohtumist Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaaga.

Venemaa on viinud Ukraina piiri äärde praeguse seisuga umbes 100 000 sõdurit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pressikonverentsil Kiievis 14. jaanuar 2022. FOTO: Gleb Garanich/Reuters/Scanpix

Biden ja Putin on pidanud kaks korda telefonikõne ning USA liider on hoiatanud suurte majanduslike tagajärgedega juhul, kui Venemaa tungib Ukrainasse sisse.

Jermak kiitis Bideni administratsiooni Ukraina informeerimise eest nädal aega kestnud kõneluste ajal Venemaaga. Ukraina ametniku sõnul on aga tarvis, et Ukraina osaleks läbirääkimistel otseselt.

«Ma arvan, et see on väga proaktiivne hoiak,» lisas ta.

Euroopa julgeolekusüsteemi arutamisel on vajalik kaasata ka Ukrainat, lisas ta.