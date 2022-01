USA senaatorid hoiatasid Venemaad purustavate sanktsioonide eest

Välissuhete komitee demokraadist esimehe, senaator Bob Menendeze sõnul on ülioluline, et USA saadaks Venemaa presidendile Vladimir Putinile selge sõnumi, et igasugune selline agressioon on vastuvõetamatu.

«Me ei saa Müncheni episoodi kordumist lubada,» ütles ta CNN-is. «Putin ei peatu Ukrainas.»

Tema sõnul on õigusaktid peaaegu valmis.

Suurbritannia on lõpule viimas omaenda sanktsioonipaketti, mille kohta välisminister Liz Truss ütles, et see võtab sihikule «mis tahes Kremli ja Venemaa režiimi huve järgiva ettevõtte».

Diplomaatilised jõupingutused kriisi lahendamiseks on jätkunud, kuid hirmud konflikti ees on enam kui 100 000 Vene sõduri koondumisega Ukraina piirile aina kasvanud.

Menendez esines koos välissuhete komitee vabariiklasest senaatori James Rischiga, näidates parteiülest otsusekindlust.

Risch rääkis, et senaatorite kaheparteiline koalitsioon on pingutanud «24 tundi ööpäevas», et viia lõpule sanktsioonide eelnõu, mis võiks veenda Putinit, et invasioon tooks kaasa erakordselt suured kulud.

«See saab olema äärmiselt valus,» ütles Risch.

«See ei ole sama, mis Krimm,» lisas ta, kui Vene väed 2014. aastal Ukrainale kuuluva poolsaare annekteerisid. «Ülemaailmselt on vastuseisu märgatavalt, oluliselt rohkem.»

Ta hoiatas, et keegi ei peaks suhtuma sanktsiooniähvardusse kergelt, öeldes, et Venemaa suure osaluse tõttu energiasektoris on Ukraina invasioonil lõppkokkuvõttes «bensiinihinna osas laastav mõju kogu maailma majandusele».

Menendeze ja Rischi vahelisest nähtavast üksmeelest hoolimata käis vaidlus sanktsioonide ajastuse üle, mõned vabariiklased on öelnud, et see peaks jõustuma viivitamatult, samas kui mõned demokraadid soovivad hoida seda ähvardusena.

«On mõned sanktsioonid, mis võivad tõesti rakenduda varem selle tõttu, mida Venemaa on juba teinud: küberrünnakud Ukraina vastu, provokatsioonid, püüded Ukraina valitsust sisemiselt õõnestada,» ütles Menendez.

Kuid lisas, et «laastavad sanktsioonid ... tulevad hiljem, kui ta sisse peaks tungima.»

Kuna mitmes pealinnas jätkuvad kõnelused kriisi leevendamiseks, rõhutas USA suursaadik ÜRO juures pühapäeval, et diplomaatiline lahendus on siiski võimalik.

Suursaadik Linda Thomas-Greenfield kinnitas, et kõnelustel kõigi osapooltega «oleme selgelt väljendanud valmisolekut lahendada oma muresid, Ukraina ja Venemaa muresid diplomaatilise laua taga. Kuid seda ei saa teha lahinguväljal».

Ta kordas USA kaitseministri Lloyd Austini kahe päeva tagust sõnumit.