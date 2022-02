Vabaühendused ei suudaks Ukrainas sõja puhkedes abivajajaid aidata

«Oleks läbi ja lõhki hullumeelne lasta maailma valla veel üks kataklüsmiline sõda,» manitses Norra põgenikenõukogu (NRC) peasekretär Jan Egeland.

Hoolimata kriisiks valmistumisest, käiks NRC-l ja teistel abiühendustel Egelandi sõnul kannatustega toimetulemine üle jõu, seda eriti umbes kahe miljoni inimese seas, kes elavad rindejoone lähedal.

«Me ei tuleks toime ka murdosaga vajadustest, mida see tekitaks,» hoiatas ta pärast nädalapikkust visiiti Ida-Ukrainasse.

Lääneriigid hoiatavad, et Moskva on koondanud Ukraina piiri lähedale üle 100 000 sõduri ja võib valmistuda invasiooniks.

Moskva on invasiooniplaani eitanud, kuid käimas on hoogsad läbirääkimised, et vältida kaheksa aastat kestnud Ida-Ukraina konflikti eskaleerumist.

Venemaa annekteeris 2014. aastal Krimmi ja toetab Moskva-meelseid separatiste Ukraina idaosas. Konflikt on seni nõudnud üle 13 000 elu.

«Selle koondumise arutus võib viia katastroofini, mis ületab kaugelt 2014. aastal juhtunut,» hoiatas Egeland.

Ta rõhutas, et isegi enne hiljutist olukorra halvenemist oli inimeste olukord kummalgi pool rindejoont raske.

«Kaheksa aastat järjest on iga nädalal vahetatud suurtüki-, raketi- ja käsirelvatuld,» ütles ta, osutades, et konfliktil on olnud kaudne negatiivne mõju hinnanguliselt umbes viie miljoni inimese elule.

Samuti on piirkondi, mis on juba aastaid olnud elektrita, ehkki talved on seal külmad ja armetud, rääkis ta.

Konflikt on eraldanud ka kogukondi, mistõttu ei näe pereliikmed sageli üksteist kuude või aastate viisi.