SUUSAREISILT SÕTTA ⟩ Ukrainast pagenud etnoloog Aimar Ventslit tervitasid Ungari piiril kahtlustavad pärimised

Kui mehed tänaval seisid ja suitsu tegid, eraldus kohviku ees seisvate kohalik meeste kambast pisike mustajuukseline, vuntsiline tegelane, kes äkki meie peale karjus: «Euroopa on pederastid! Teie kõik olete ka pederastid!» Tõstis siis pöidla: «Putin on vohh! Ta näitab teile kõigile. Putin hoolitseb oma riigi eest!» Ja kirjeldas väga ilmekalt, milliseid seksuaalseid operatsioone Vladimir Putin meiega sooritab, kui me talle pihku satume.

Kui me vene keeles vastasime, siis tahtis ta teada, et mida me siit üldse otsime. Seletus, et me oleme sõja eest pagevad Eesti suusatajad teda selgelt ei rahuldanud. Millegipärast huvitas Ungari piirivalvet see, kas meie seas on Hispaania kodanikke.