Venemaa tahab luua koridori Transnistriasse pääsemiseks

«Alates erioperatsiooni teise etapi algusest on üks Vene armee ülesandeid olnud kehtestada täielik kontroll Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle,» ütles kindralmajor Rustam Minnekajev Interfaxi teatel ja lisas, et sellega luuakse maismaakoridor annekteeritud Krimmi.

«Kontroll Lõuna-Ukraina üle loob teise tee pääsemaks Transnistriasse, kus on juhtumeid venekeelsete inimeste rõhumisest,» lisas kindral.

Kindrali sõnavõtt põhjustab kartusi, et Venemaa võib kasutada Transnistriat korraldamaks rünnakuid Ukraina lääneosale või viimaks sõjategevus Moldovasse.

Transnistria on väike endise liiduvabariigi Moldova piirkond, mille venemeelseid separatiste relvastab ja toetab Moskva.

Moldova kutsus kindrali avalduse tõttu eile välja Venemaa suursaadiku. Moldova reintegratsioonipoliitika büroo ütles eraldi avalduses, et Minnekajevi avaldus on vastuvõetamatu.

«Sellised avaldused toovad kaasa pingete ja usaldamatuse suurenemise,» seisis avalduses, lisades, et Moldovas austatakse kõigi inimeste õigusi, olenemata nende päritolust.

Washington Postiga rääkinud analüütikud ei usu siiski, et Vene vägedel oleks praegu suutlikkust hõivata Transnistriani viiv ala Ukrainas. Samas möönab Venemaale keskendunud veebiajakirja Riddle poliitikaanalüütik Anton Barbashin, et geograafilise ühendustee loomisest Transnistriasse on Venemaal räägitud juba alates 1990. aastatest.