Times: Venemaa on väidetavalt langetanud otsuse Moldova ründamise osas

Ajaleht viitas artiklis Ukraina luureallikatele. Väljaanne kirjutas, et kui see tõesti juhtub, siis võib Kreml seal korrata Donbassi stsenaariumit.

«Usume, et Kreml on juba otsustanud Moldovat rünnata. Moldova saatus on praegu väga oluline. Kui venelased hakkavad seal kontrolli haarama, siis muutume sõjaliselt lihtsamaks sihtmärgiks ja oht Ukrainale muutub eksistentsiaalseks,» märkisid allikad.

«Kui Venemaa tunnustab Transnistria iseseisvust, siis on see otsene oht Moldova territoriaalsele terviklikkusele. See on niinimetatud Donbassi stsenaariumi kordus,» rääkisid allikad ajalehele.