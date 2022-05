USA ei saada Ukrainale Venemaad tabada võivaid raketisüsteeme

Ühendriigid on andnud Ukrainale küllaldaselt sõjalist abi ja raskerelvastust alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril, ent Kiiev ütleb, et vajab hädasti ka kaugmaarakette, mis oleksid võrdsed Moskva väeüksuste kasutatavatega.

Kiiev on palunud Washingtonilt mobiilseid kaugmaa raketisüsteeme M270 MLRS ja M142 Himars, mis on suutelised samaaegselt välja tulistama mitut raketti ja lennutama need kuni 300 kilomeetri kaugusele - kaheksa korda kaugemale kui suurtükimürsud.