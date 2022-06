Kaitseminister: Hiina võitleb lõpuni Taiwani iseseisvumise peatamise nimel

Ühendriikide ja Hiina vahelised pinged saare pärast on viimasel ajal kerkinud kõrgele.

«Me võitleme iga hinna eest ja me võitleme päris lõpuni. See on ainus valik Hiina jaoks,» ütles kaitseminister Wei Fenghe Singapuris peetaval julgeolekualasel tippkohtumisel Shangri-La Dialoog.