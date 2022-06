Portaal: Odessa oblast kaalub rannahooaja avamist

«Paar päeva tagasi leidis Gribovkas aset plahvatus, üks puhkajatest sai surma. Odessa oblasti lähistel keelavad kohalikud võimud ujuda, on näha spetsiaalseid silte. Kõigepealt tahan pöörduda nende poole, kes Odessa oblastis elavad. Tegelikult otsivad kohalikud võimud nüüd koos riikliku päästeteenistusega piirkondi, kus saab meres ujuda ohutult, kuid enamikus Odessa piirkonna linnadest on see ohtlik,» sõnas Monastõrski.

Ministri sõnul on miinitõrje vee all äärmiselt keeruline protsess.

«Seal, kus käis vaenutegevus, kestab demineerimine pikalt. Selleks on vaja eritehnikat, mida meil on väga vähe. Räägime näiteks allveedroonidest,» ütles ta, lisades, et viimaste saamiseks on kohalikud võimud pöördunud oma partnerite poole, kellelt saadakse nii tehnikat kui spetsialiste.