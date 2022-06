POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Kuulus Peski küla Donetski külje all seisab varemetes, mida katavad roosipõõsad

Ukraina armee sõiduk mahajäetud Donetski ringteel, mis on kohati juba rohtu kasvamas.

Otse rindejoonel asuv kuulus Peski on muutunud tõeliseks kummituskülaks: sealt on ammu lahkunud elanikud, suurtükisõja tummaks tunnistajaks on ainult kõikjal seisvad majavaremed.