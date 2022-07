Vene ametnikud määratakse okupeeritud Ukraina aladel juhtivatele kohtadele

Ainuüksi sel nädalal on okupeeritud Ukraina aladele määratud juhtivale kohale endine Vene parlamendi aseesimees, mitu kohalikku valitsusametnikku ja kõrge Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) polkovnik.

«Venelasi saadetakse sinna, et viia sisse Vene standardid,» teatas poliitikaanalüütik Ivan Preobraženski väljaandele The Moscow Times. «Moskva tahab korraldada referendumi [Venemaaga ühinemise osas] ja paistab, et venelased valmistavad kõike ette.»