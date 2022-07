Süüria loodeosa ähvardab näljahäda

ÜRO abisaadetised läbi Bab al-Hawa piiripunkti Süüria-Türgi piiril katkevad keskööst, sest Venemaa pani reedel veto resolutsioonile, mis pikendanuks luba aasta võrra.

Nõukogu mittealalised liikmed võivad taotleda piiriületusloa pikendamist üheksaks kuuks, aga pühapäeva hommikuks ei olnud selles veel kokku leppida suudetud. Ohus on abi rohkem kui kahele miljonile inimesele.

«Meil ei ole tänaseni informatsiooni eelolevaks perioodiks loodavast mehhanismist,» ütles Bab al-Hawa piiripunkti ametnik Mazen Allouch.

«ÜRO-ga parterlussuhetes abiorganisatsioonidel, mis tegutsevad vabastatud aladel, on kriisiplaan» juhuks, kui ÜRO mandaati ei pikendata, rääkis ta Süüria piirkondadest, mis on ikka veel mässuliste kontrolli all.

«Aga nende varudest jagub vaid pisut üle kuu,» lisas Allouch.

Pühapäeval oli piiripunkt moslemite Eid al-Adha pühade puhul teist päeva suletud.

Kui see kolmapäeval taas avatakse, lubatakse üle tsiviilisikuid ja abikonvoisid Türgist ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, aga mitte ÜRO omi, ütles Allouch.

ÜRO kõrged ametnikud ja abitöötajad on korduvalt rõhutanud, et see abi ei korva ÜRO oma mahult ega haardelt.

Venemaa veto tähendab «piiramis- ja näljapoliitikat, mida ta kogu Süüria suhtes kasutab», ütles Allouch, kelle sõnul oleks see eelmäng näljahädale, mis ohustaks otseselt enam kui nelja miljonit Süüria loodeosas elavat inimest.

Bab al-Hawa piiriületusmehhanism on toiminud alates 2014. aastast. See on ainus piiriületuskoht, mis võimaldab toimetada abi mässuliste kontrollitud Süüria loodeossa, läbimata Süüria valitsuse kontrollitud alasid.

Sel aastal on Bab al-Hawa läbinud üle 4600 abiveoki, peamiselt toiduga. ÜRO humanitaarabi koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel aidatakse sellega 2,4 miljonit inimest.

Eriti suur on mure Süüria Idlibi provintsis, kus suurem osa elanikkonnast on ümberasustatud ja vaevleb toidupuuduses. Enamus sealsetes laagrites viibivaid inimesi sõltub täielikult abist.

«Kui abisaadetised suunatakse läbi režiimialade, oleme me sama hästi kui sisse piiratud,» ütles Idlibi põhjaosa laagris elav Abu Mohammad.