Šotimaa majutab Ukraina põgenikud kruiisilaevale

Esimesed ukrainlased toimetati selleks kohaldatud laevale M/S Victoria teisipäeval, kriitikute sõnul on taoline otsus tõenäoliselt ebaturvaline ja ka sobimatu.

Šoti valitsus kavatseb kasutada laeva, mille pardal on täishõives personal, kuni 1700 Ukraina sõjapõgeniku majutamiseks 739 kajutis kuni jaanuarini.

Valitsuse kohaselt on ukrainlastel ligipääs tugiteenustele, seal hulgas tervishoiule ja hüvedele, samuti on neil piiramatu ligipääs kaldapealsetele teenustele.

«Me ei taha, et inimesed kulutavad rohkem aega ajutistes majutustes, näiteks laeval, kauem kui see on absoluutselt hädavajalik,» ütles valitsuse minister Shona Robison.