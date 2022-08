Salman Rushdie on raskes seisundis haiglas ventilaatori all

«Uudised ei ole head,» tsiteeris leht Andrew Wylie sõnu. «Salman kaotab tõenäoliselt ühe silma, närvid ühel käsivarrel on läbi lõigatud, tema maksa pussitati ja see sai kahjustada.»

New Yorgi osariigi politsei teatel on rünnakus kahtlustatav New Jerseyst Fairfieldist pärit 24-aastane Hadi Matar. Tema motiiv on veel ebaselge.