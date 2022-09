Vaatlejad: Vene rünnakud Süürias on alates Ukraina sõjast vähenenud

Viimase aasta jooksul on Vene rünnakutes Süürias hukkunud kokku 241 inimest, kellest enamik on islamistliku liikumise Islamiriik võitlejad. Kuid samas on nende seas ka 28 tsiviilisikut, teatas Londonis tegutsev Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, mis tugineb oma allikatele Süürias.