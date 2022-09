Kaitseminister Pevkur: igati loogiline ja mõistlik samm Ukrainalt

«Seda sammu võis oodata. NATO liikmelisus on olnud pikalt Ukrainal sooviks, märkis Pevkur. «Nüüd sõltub pigem sellest, et kas on võimalik NATO vaatest midagi teha kiiremini kui tavapäraselt või mitte,» tõdes ta, lisades, et näiteks Soome ja Rootsi puhul on protsess mõnevõrra lihtsam, kuna nende kaitseväed on olnud NATOga pikka aega partnerluses ja nende võimed on ära hinnatud.