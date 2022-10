Šoigu: Ukrainasse on saadetud juba umbes 82 000 mobiliseeritut

«Pärast väljaõppe läbimist on sõjalise erioperatsiooni tsooni saadetud 82 000 inimest, kellest üle 41 000 tegutsevad üksuste koosseisus,» ütles Šoigu, kasutades Moskva terminit Ukraina sõja kohta.

Ta lisas, et praegu on õppekeskustes ja polügoonidel ettevalmistust läbimas veel 218 000 inimest.

Šoigu sõnul tähendab see, et ülesanne mobiliseerida 300 000 reservisti on täidetud.