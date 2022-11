Dallase lennundusnäitusel põrkasid kokku Teise maailmasõja aegsed lennukid

B-17 meeskonnas on tavaliselt neli või viis liiget ja P-63 on ühe piloodiga hävitaja.

USA meedia teatel on kolm päeva kestnud Wings Over Dallas üritus peatatud ja ülejäänud esinemised tühistatud. Lisaks on mitmed meediaväljaanded märkinud, et politsei sõnul on lennuala lähedal kiirtee suletud, sest osa lennukitükke lendas teele.