Zelenskõi kutsub NATO PA liikmesmaid nimetama Venemaad terroristlikuks

«Venemaa panustab genotsiidipoliitikasse ja hävitab seetõttu meie energiataristut. Elektri-, vee- ja soojusvarustuse «tapmine» talvel – ja see on Venemaa siht – tähendab miljonite inimeste elude otsest ohtuseadmist. See võrdub massihävitusrelvade kasutamisega, absoluutse kuriteoga,» ütles ta videokõnes assambleele.