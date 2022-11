Läti lapsevanemad nõuavad vene keele tundidele alternatiive

Esimese võõrkeele õpetamist alustatakse 1. klassist ning see peab olema üks ELi ametlikest keeltest - kõige sagedamini valitakse inglise keel. Teise võõrkeele õpetamine algab 4. klassis ning selle määrab õppeasutus ise.

Haridus- ja teadusministeeriumi sõnul on märkimisväärselt suurenenud lapsevanemate nõudlused pakkuda vene keele õppimisele alternatiive.

Kavandatakse kolmeaastast üleminekuperioodi, mille jooksul peavad koolid võõrkeeleõpetajaid leidma ning olemasolevaid töötajaid ümberõppele suunama. Ministeerium on alustanud läbirääkimisi Läti Rahvusliku ülikooliga, et õppeprogrammid vastaksid tulevasele nõudlusele.

Kahjuks on Lätis puudus kõikidest õppeainete õpetajatest ning on ebatõenäoline, et ületunde töötavad inimesed leiavad aega uue eriala omandamiseks, kirjutab Läti rahvusringhääling.