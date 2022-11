ÜLEVAADE ⟩ Vene mobiliseeritute lähedased protestivad sõdurite kohtlemise pärast

Ukrainasse võitlema saadetud sõduri abikaasa Kristina on murtud lubadustest nördinud. «Sundvärvatud ei oleks pidanud rindel olema, aga neid saadeti sinna nagu kahuriliha,» lausus ta.

Naine on üks sadadest mobiliseeritute lähedastest, kes on väljendanud protesti sõjaväe tegevuse pärast ja nõudnud, et sundvärvatud rindelt minema saadetaks. Tavaliselt tõukub lähedaste rahulolematus meestelt saadud sõnumitest ja telefonikõnedest.