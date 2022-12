Saksa politsei: Dresdenis on pantvangiolukord

Kohaliku raadiojaama Radio Dresden andmetel on relvastatud mees endiselt vabaduses. Saksamaa ajaleht Bild teatas, et ründaja on tapnud vähemalt ühe inimese ning politsei andmetel leiti Prohlis asuvast korterist 62-aastase naise surnukeha, kes oli 40-aastase kahtlusaluse ema.

Politsei teatas ka, et lähedal asuv Striezelmarkti jõuluturg on suletud ja palus kohalikel elanikel piirkonnast eemale hoida, pressiesindaja ütles Saksa uudisteagentuurile DPA, et olukord on veel väga ebaselge.