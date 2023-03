INTERVJUU ⟩ Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba: Putini režiimi toidab Vene rahvas

Muidugi nad vastutavad, sest nad toidavad režiimi, mis ei hooli oma oma kodanike elust ega heaolust, heites nad sõtta. Ammugi ei hooli see režiim teistest rahvastest, tappes neid, sealhulgas lapsi ja naisi.

See on aga eelkõige poliitiline ja moraali küsimus, kuna sellist asja nagu kollektiivne vastutus ei ole rahvusvahelises õiguses olemas. Sõjakurjategija mõiste on õiguslik termin, mistõttu ma näiteks ei nimetaks kogu Vene rahvast sõjakurjategijateks.