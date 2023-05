AASIA VAADE ⟩ Putini-vastased põgenikud Tais: Venemaa ühiskond peab mõistma oma eksimusi

Tõsi, on siiski ka veel kolmas grupp venelasi, kes toetavad oma valitsuse tegusid või vähemasti ei ole nende vastu – see seltskond saabus Kagu-Aasia riikidesse aga valdavalt juba varem.

Viisa- ja majanduspiirangud lääneriikides on venelaste võimalused ahtaks muutnud, mistõttu on Indoneesia ja Tai muutunud atraktiivseteks sihtkohtadeks.

Paljusid noori, kes on seadnud end sisse Bangkokis, Phuketis või Pattayas, ootab aga kodumaal kiri käsuga minna sõtta Ukraina vastu. Kuna Tai ja Venemaa jõudsid hiljuti uue väljaandmislepinguni, pelgab osa venelastest, et see seab nende sealviibimise ohtu. Venemaa võib väita, et nad rikuvad seadust, ning neil pole Tais põgenikustaatust, mis neid kaitseks.