Venemaa autopommiplahvatus vigastas tuntud propagandisti

«Peamine uurimissuund on kaugjuhitava isevalmistatud lõhkekeha plahvatus. Vaadatakse ka teisi uurimissuundi, auto rike on üks neist.»

Prilepini pressiteenistus teatas samuti, et auto on plahvatanud, aga kirjanikuga on «okei». «Me ei oska veel öelda, mis täpselt juhtus. Aga Zahhar Prilepiniga on kõik korras,» kinnitas tema pressiteenistus Interfaxile.