KOMMENTAAR ⟩ Kas Türgi sekkub Lähis-Ida sõtta?

Kui Türgi majanduslik ja sõjaline võimekus kasvas, siis asetas see riigi piirkonnas võimupositsioonile, mis traditsiooniliselt on eeldanud vajadust täita naabrusega suheldes tasakaalustaja rolli. Selline tasakaalustamine on aidanud Türgil tulla tervena läbi Lähis-Ida, Kaukaasia ja Musta mere piirkonna arenguetappidest. Tänu sellele rollile, mille Türgi on endale ise valinud, pöördusidki kõigi silmad 7. oktoobri sündmuste järel Egiptuse ja Iraani, aga ka Türgi poole.