Ždanoka on usutavasti tegutsenud Venemaa heaks vähemalt 2015. aastast alates, väidetakse The Insideri ühisuuringus Delfi, Re:Baltica ja Expresseniga. Väljaannete sõnul tuginevad need väited lekitatud kirjavahetusele Ždanoka ja Vene osapoolte vahel, samuti kinnitavad seda teised allikad.