Scholz lubab teha kõik kindlustamaks Euroopa Liidu abi Ukrainale

«Me teeme kõik kindlustamaks, et Euroopa ühine panus on nii tohutu, et Ukraina saab sellele toetuda ja et Putin ei saa arvestada meie toetuse kahanemisega mingil hetkel,» ütles Scholz enne Euroopa Liidu Ukraina sõjalise abi teemalist tippkohtumist Saksa parlamendis.