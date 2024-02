Sel nädalal on õnnestunud Vene üksustel tungida Avdijivkasse põhja poolt kahest erinevast suunast. See on tekitanud kaks reaalset ohtu linna kaitsjatele. Esiteks on venelased lähedal kohaliku keemiatehase ala ümberpiiramisele. Teiseks on nad jõudnud linna piiril juba väga ligidale sellele, et läbi lõigata ainus kõvakattega maantee, mille kaudu varustatakse linna kaitsvaid üksusi.