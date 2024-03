«Prantsusmaa sõjavägi valmistub kõrge intensiivsusega konfliktiks vaenlase vastu, kes võib olla tulejõult võrdväärne. See on suur muutus armee jaoks, mis on viimastel aastakümnetel võidelnud mässuliste vastastes kampaaniates sellistes kohtades nagu Mali ja Afganistan,» märkis väljaanne.