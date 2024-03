Europarlament kiitis heaks digikukru arendamise

Raamistik võimaldab Potentiali konsortsiumil kiirendada oma suuremahulist pilootprojekti, mille eesmärk on katsetada Euroopa digikukrut. Kõik liikmesriigid, sealhulgas pilootprojektis osalevad 19 riiki ja Ukraina, on võtnud kohustuse luua oma digikukkur 24 kuu jooksul pärast rakendusaktide jõustumist.

Euroopa Liidu digikukru eesmärk on võimaldada piiriüleselt oma isikut tõendada, elektroonilisi dokumente jagada ja erinevaid teenuseid kasutada. Digikukkur asub mobiilseadmes ning see on füüsilistele isikutele tasuta ja igale Euroopa kodanikule vabatahtlik.