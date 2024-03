Ukraina vägede juht avaldas, mis võiks Venemaa vastu edu tuua

«Mehitamata lennusüsteemide kasutamise arendamine on minu prioriteet. Otsime asümmeetrilisi lahendusi, et saada kvalitatiivset eelist arvuliselt suurema vastase ees,» ütles Sõrskõi eile hilisõhtul meediale pärast kohtumist asetäitja Vadõm Suhharevskiga, vahendab Reuters.

Mõlemal poolel on sagenenud droonide kasutamine - see on viinud sõja kandumiseni lahinguväljalt ka üksteise sõjalise, energia- ja transporditaristu vastu suunatud rünnakutele. Kuna Ukraina sõjaväel on probleeme rindel laskemoona hankimise ja rinde mehitamisega, on Vene väed suurendanud survet kogu rindejoonel ja saavutanud mõningast edu.