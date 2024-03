Väljaanne: Putinil mõlgub peas kaks mõtet - Harkiv või Kiiev

Venemaa valitsuse juures oleva allika ja ühe võimupartei Ühtne Venemaa kõrge liikme sõnul jätkub kõik vanaviisi. «Putini uus ametiaeg ei too sel aastal kaasa uusi sündmusi ja pöördeid. Kõik algas 2022. aasta veebruaris,» märkis üks allikatest.

Teise allika sõnul on alates sõja algusest loodud riigis tingimusi kruvide veelgi kõvemini kinnikeeramiseks ja eskalatsiooniks [Läänega]. «Riik peab sõda ja elab deviisi «Kõik võidu nimel» all. Või vähemalt nii meeldiks presidendile elada. Pole kohta dissidentidele, geidele ja nii edasi. Kõik on allutatud sõjale,» sõnas ta.