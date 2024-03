PROBLEEMID PARADIISIS ⟩ Röögatu kakaohind lõi Šveitsi šokolaaditootjatel hinge kinni

Kakao hind ületas teisipäeval New Yorgis korraks isegi 10 000 dollari piiri tonni kohta – see on rekordiline hind, mis on enam kui kolm korda kõrgem kui aasta tagasi ja enam kui kaks korda kõrgem kui veebruari alguses. Tooraine hinna kasv sunnib šokolaaditootjaid hindu tõstma, kuigi neil on vähe manööverdamisruumi.