Zelenskõi kinnitas seda oma värskes videopöördumises rahva poole. Stubb teatas muu hulgas, et sel nädalal otsustas Soome valitsus anda Ukrainale 23. abipaketi summas 188 miljonit eurot.

«Põhimõtteliselt on see sõjaline abi. Seal on õhutõrjesüsteemid ja ka suurekaliibriline suurtükimoon,» ütles Stubb.