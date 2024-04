«Iisraeli kaitseväe 98. erivägede diviis lõpetas 7. aprillil missiooni Khan Yunises. Diviis lahkus Gaza sektorist, et valmistuda tulevasteks operatsioonideks,» teatasid relvajõud avalduses.

Küsimusele, kas see tähendab, et kõik väed on lahkunud Gaza lõunaosast, vastas relvajõudude esindaja: «Jah».