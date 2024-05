Lätlased surevad eestlastest varem

Eurostati eelmisel nädalal avaldatud esialgsetel andmetel 2023. aasta kohta on Euroopa Liidu keskmine eluiga 81,5 aastat. Võrreldes tunamullusega, kasvas see näitaja 0,9 punkti võrra, vahendab uudisteagentuur LSM.

Samal ajal ei ole aga Läti olukord kiita. Kogu Euroopa Liidu peale on lõunanaabritel peaaegu et kõige madalam keskmine eluiga - 75,9 aastat - vaid Bulgaarias on näitaja karvavõrra väiksem ehk 75,8 aastat. Eestis on oodatav keskmine eluiga 78,8 aastat.

Lõunanaabrite näitajat tirivad alla mehed, kes keskmiselt elavad vaid 70,8 aastat. Lätlannad seevastu elavad koguni kümnendi kauem - 80,8 aastat.

Kõige kauem elavad inimesed Hispaanias (84,0 aastat), Itaalias (83,8) ja Maltal (83,6).

Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on keskmine oodatav eluiga tõusnud 18 Euroopa Liidu riigis, kahes riigis on jäänud näitaja samaks, kuues on täheldatud langust. Kõige rohkem on võrreldes 2019. aastaga tõusnud keskmine eluiga Rumeenias - seal on lisandunud aasta elueale juurde.

Eesti on nende riikide seas, kus on pandeemiaeelse ajaga võrreldes keskmine eluiga langenud - seda 0,2 aastat. Kõige suurem langus (-0,4) on tabanud Austriat ja Soomet.